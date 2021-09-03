Температура в столичном регионе опустится до +1 градуса

В Москве 6 сентября будет облачно, местами пройдёт небольшой дождь. Днём температура в городе будет около +10... +12 градусов, но ночью станет резко холодно, сообщил Гидрометцентр

В столице в ночь на 7 сентября будет около +4 градусов, но в Подмосковье температура опустится до +1 градуса.

В регионе ожидается северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. После 21:00 метеослужба прогнозирует усиление дождя.

При этом днём в Московской области будет до +8... +13 градусов. Порывы ветра в этот период могут достигать 17 метров в секунду. Был объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 751-753 мм ртутного столба. Специалисты отметили, что холодный воздух пришёл не только в центральную Россию.

Арктический холод уже на юге. Похолодает на Урале. Пока не изменится погода в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, — сказано в прогнозе.

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, когда в столицу придёт бабье лето. Он заметил, что осень в этом году началась по календарю, чего не случалось в предыдущие годы. В первую неделю сентября температура опустилась примерно на четыре градуса ниже нормы. Первые признаки бабьего лета начнутся уже к среде текущей недели, заверил синоптик.