Телефонные мошенники придумали новую схему обмана после введения санкций

Мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России, связанных с военной операцией на Украине. Как рассказала «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета.
Эксперт настоятельно
Прервите телефонный звонок, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счёте самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка, — сообщили в ЦБ.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС согласовали новые санкции против России и новый чёрный список. Они договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков и введении ряда других мер, благодаря которым будет заморожено около половины резервов Банка России.