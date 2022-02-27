Телефонные мошенники придумали новую схему обмана после введения санкций

Мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России, связанных с военной операцией на Украине. Как рассказала «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета.

Эксперт настоятельно рекомендует гражданам сохранять спокойствие, бдительность и здравый смысл и не поддаваться на подобные провокации. При этом, как рассказал начальник отдела ИБ «СёрчИнформ» Алексей Дрозд, перевести деньги на «безопасный счёт» предлагают и в соцсетях. В Банке России напомнили, что звонящим ни в коем случае нельзя сообщать личные сведения, данные банковской карты, коды из СМС, а также секретные слова.

Прервите телефонный звонок, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счёте самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка, — сообщили в ЦБ.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС согласовали новые санкции против России и новый чёрный список. Они договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков и введении ряда других мер, благодаря которым будет заморожено около половины резервов Банка России.