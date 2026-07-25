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25 июля 2026 в 12:12

Тефтели «Летние»: сочные, с кабачком, в ароматной подливе — идеальный ужин без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Простые продукты, одна сковорода — и готов потрясающий ужин. Тефтели получаются сочными благодаря кабачку, а подлива с луком и морковью — густая и ароматная. Подаю с картофельным пюре или просто так.

Ингредиенты

Фарш — 600 г, кабачок — 75 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 2 шт., сметана — 1 ст. л., томатная паста — 4 ст. л., мука — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала тру кабачок на терке, солю, даю постоять и отжимаю лишнюю жидкость — это секрет сочности. В фарш добавляю кабачок, яйцо, соль и перец, тщательно вымешиваю и формирую небольшие шарики. Тем временем на сковороде обжариваю нарезанный лук и тертую морковь до мягкости, затем добавляю муку, томатную пасту и сметану, заливаю водой и довожу до кипения. В получившийся соус аккуратно выкладываю тефтели и тушу под крышкой около 40–50 минут на медленном огне. Самое сложное — дождаться, пока они пропитаются ароматами, но результат того стоит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я ожидал обычных тефтелей, но кабачок сделал их невероятно сочными — мясо буквально тает во рту, и никакой сухости. Особенно порадовал томатно-сметанный соус: он получился густым, ароматным, я макал в него хлеб и чуть не съел все до последней капли. Советую подавать с картофельным пюре — идеальное сочетание.

Проверено редакцией
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