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02 августа 2026 в 09:37

Тают во рту и пахнут летом: чем хороши розовые помидоры по сравнению с красными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Розовые помидоры многие любят за их сладкий вкус и нежную мякоть. Они идеально подходят для летних салатов и нередко оказываются вкуснее привычных красных томатов. Все дело не только в цвете, но и в особенностях их состава.

В розовых сортах содержится больше природных сахаров и меньше органических кислот, поэтому их вкус получается мягким и сладковатым. Мякоть у таких томатов более нежная, а кожица — тонкая. Красные помидоры, напротив, обладают выраженной кислинкой и плотной структурой.

Красные томаты богаче ликопином — антиоксидантом, который особенно хорошо усваивается после термической обработки. Поэтому они отлично подходят для соусов, пасты и домашних заготовок. Розовые же лучше раскрывают свой вкус в свежем виде — в салатах, брускеттах и холодных закусках.

Розовые помидоры реже встречаются в магазинах, поскольку хуже переносят перевозку и требуют более тщательного ухода при выращивании. Именно поэтому они часто стоят дороже, но их вкус многие считают эталоном настоящего летнего томата.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь выбирает розовые помидоры для салатов, а красные оставляет для соусов. Чтобы вкус томатов раскрылся ярче, не храните их в холодильнике — при комнатной температуре они остаются более ароматными и сладкими.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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