Вкусный салат с красной фасолью и шампиньонами — лучший рецепт в пост

Постный и вкусный — да, так бывает: попробуйте салат с красной фасолью

Иногда лучший рецепт в пост рождается из простых продуктов, если добавить неожиданный штрих. Этот салат с красной фасолью и шампиньонами как раз из таких: сытный, ароматный и совсем не скучный.

Для приготовления понадобятся красная фасоль консервированная (250 г), свежие шампиньоны (200 г), чеснок (2 зубчика), лук шалот (1 шт.), яблочный уксус (1 ч.л.), соевый соус (1 ст. л.), растительное масло (2 ст. л.), сушеная мята (щепотка), соль и перец по вкусу.

Грибы нарезают и быстро обжаривают до румяности, добавляют лук и чеснок. В конце вводят фасоль, уксус и соевый соус. Секрет — щепотка мяты: она делает вкус глубже. Этот лучший рецепт в пост хорош как теплым, так и охлажденным.

В итоге получается салат, который легко станет любимым: простой, но с характером. И если нужен лучший рецепт в пост, который не надоедает — он перед вами.

Калорийность на 100 г: 110 ккал.

БЖУ: 5,2/5,8/9.

