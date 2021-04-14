Тату-салон соратников Тесака проверят на финансирование экстремистов

https://static.news.ru/photo/4753e4ba-9d27-11eb-ba8e-96000091f725_660.jpg Фото: studio18.tattoo/ vk.com

Прокуратура Северо-восточного административного округа Москвы направила в МВД материалы о деятельности тату-салона «Студия 18», к которому могут иметь отношение бывшие соратники неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Заведение будут проверять на предмет финансирования экстремистских сообществ. Об этом NEWS.ru сообщил антифашист Рустам Юлбарисов со ссылкой на ответ надзорного ведомства, полученный депутатом Мосгордумы Максимом Кругловым.

Материалы направлены в Центр по противодействию экстремизму УВД по Северо-востоку Москвы. В ответе на запрос депутата Круглова также сказано, что Останкинская межрайонная прокуратура объявила предостережение ИП Глуховой Н. А., на которую оформлена «Студия 18», о недопустимости пропаганды и публичной демонстрации нацистской атрибутики, а также реабилитации нацизма.

При этом, как отмечается в ответе на запрос, прокуратура не нашла экстремистских публикаций на страницах «Студии 18» в соцсетях.

NEWS.ru подробно рассказывал об этом тату-салоне в расследовании «Адольф Гитлер и малый бизнес», объяснив, почему в названии заведения число 18 может быть не только возрастным ограничением. Группа активистов уже несколько недель пытается добиться закрытия «Студии 18», которая имеет отношение к соратникам Тесака. Один из них — Андрей Дедов — предположительно причастен к серии убийств, уже несколько месяцев он скрывается на территории Украины, несмотря на то что его включили в список сайта «Миротворец». Другой сотрудник салона Глеб Эрвье, ранее также бывший одним из последователей Марцинкевича, заявлял, что они не имеют отношения к праворадикальному подполью, и уверен, что петиция с требованием их закрытия — это часть «хайпа», связанная со смертью Тесака. В защиту студии вступился скандальный видеоблогер и публицист Евгений Понасенков, назвав её противников последователями большевиков.