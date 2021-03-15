Адольф Гитлер и малый бизнес

Группа активистов уже несколько недель пытается добиться закрытия тату-салона «Студия 18» в Москве, который имеет отношение к соратникам нациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, погибшего недавно в СИЗО Челябинска. Один из них — Андрей Дедов предположительно причастен к серии убийств, уже несколько месяцев он скрывается на территории Украины несмотря на то, что его включили в список сайта «Миротворец». Один из сотрудников салона заявляет, что они не имеют отношения к праворадикальному подполью и уверен, что петиция с требованием их закрытия — это часть «хайпа», связанная со смертью Тесака. В защиту студии вступился скандальный видеоблогер и публицист Евгений Понасенков, назвав её противников последователями большевиков. NEWS.ru решил выяснить подробности этой истории и почему в названии заведения число «18» может быть не только возрастным ограничением.

Нацизм в цифрах

Недавно на портале Change.org появилась петиция с требованием закрытия тату-салона «Студия-18», одним из учредителей которого якобы является Андрей Дедов, известный в определённых кругах как Дед, соратник Максима Марцинкевича. Её авторы обращаются к Эльдару Керимову, управляющему московского культурного центра «Флакон», на территории которого располагается студия.

Дедов был активным участником медиапроекта Марцинкевича «Студия Format18», где публиковались постановочные видео с его участием, а также реальные видео нападений на мигрантов и расистских убийств. Главной целью проекта была пропаганда человеконенавистнических идей расизма и национал-социализма. Цифра «18» в названии являлась зашифрованной аббревиатурой Adolf Hitler, — говорится в петиции, которую по состоянию на 15 марта подписали 16,2 тысячи человек.

Авторы обращения объясняют, что число «18» в названии «явно отсылает к названию» медиапроекта Марцинкевича «Студия Format18» (производное от запрещённой в России ультраправой группировки «Формат 18») и «таким образом владельцы тату-студии хотят «коммерциализировать свою скандальную известность, построенную на фашистской пропаганде и расистском насилии».

Как заявил NEWS.ru один из создателей петиции, журналист и бывший участник уличного антифа-движения Рустам Юлбарисов, тату-салон сторонники Тесака открыли в 2016 году под вывеской Your choice tatoo, «потом они переименовались в „Факел“, в 2019 году они уже точно были на „Флаконе“ и назвались „Студия 18“, а в конце февраля переименовалась в „Студию18+“, чтобы, вероятно, избежать явных ассоциаций».

Рустам Юлбарисов facebook.com/rustam.yulbarisov

О том, что «у Деда свой тату-салон по соседству с редакцией телеканала „Дождь“, в модном „хипстерятнике“» недавно рассказывало издание Baza. В его расследовании приводился текст записки Тесака, которую он незадолго до своей гибели в СИЗО Челябинска адресовал Деду:

Меня сломали на 100%. Я рассказал вообще всё. Про армян, дачу и проститутку, которую пришлось потом того.

Кроме того, в публикации утверждается о возможной причастности Дедова как ещё нескольким убийствам, что, по всей видимости, заставило его бежать на Украину. Примечательно, что уже после эмиграции он попал в список сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также вероятное «сотрудничество со спецслужбами России».

По другим данным на Украине Дедов присоединился к праворадикальной группировке Wotanjugend, участники которой входят в полк «Азов» (запрещённая в РФ организация), командиром разведки которого стал другой беглый российский нацист, близкий к Марцинкевичу, — Сергей Коротких по прозвищу Малюта, говорит Юлбарисов. Как писал NEWS.ru, некоторых предположительных фигурантов дела об убийствах, в которых Тесак сознался перед смертью, российские силовики поймали, после чего суды отправили их под стражу.

Дедов свалил на Украину, этому есть три свидетельства: он сам написал об этом в Telegram, канал «Правые новости» это подтвердил, его жена, будучи фотографом, не выкладывала его фотографии в Instagram, а сам он пропал из соцсетей с октября 2020 года, хотя активно там присутствовал, так как строил публичный образ. Рустам Юлбарисов журналист, антифашист журналист, антифашист

На странице «спортсмена, путешественника и скинхеда» Андрея Дедова в соцсети «ВКонтакте» на фоне многочисленных пейзажей и кадров семейной жизни, можно найти портреты Адольфа Гитлера, фото людей во время «римского приветствия», популярные у ультраправых кельтские кресты, и татуировку в виде стилизованной свастики на предплечье владельца аккаунта. Кроме того, в видеороликах, размещённых на странице салона во «Вконтакте», Дедов намекает на основанную Тесаком запрещённую в РФ группировку «Формат 18», которая была в его детстве и «это было очень интересно». После этих слов на экране появляются архивные кадры, на которых наци-скинхед Дед позирует с окровавленным ножом.

Андрей Дедов в юности (справа) vk.com/8ded8

По словам Юлбарисова, сейчас тату-салоном «Студия 18» руководит Глеб Эрвье, который называет себя «космополитом и социалистом». Однако, как говорит Юлбарисов, этот человек некогда был ультраправым из Томска, где имел отношение к основанным Марцинкевичем движениям «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй». Эрвье в свою очередь утверждает, что в 2013 году он с товарищами «поймал майора милиции голого в ванной у мальчика». Это разошлось по новостным каналам, но в итоге, по его словам, на борцов с педофилией «чуть не завели уголовное дело, потому что система своих защищает», а будущего татуировщика «ещё и отчислили с пятого курса» Томского университета.

В свою очередь, у автора петиции вызывает вопросы и то, что салон стал местом, где не только работают правые радикалы, но и делают татуировки соответствующей направленности. Например, изображают солдат нацистской Германии, рисуют руны и прочие знаки, признаваемые в националистических сообществах. Между тем, Глеб Эрвье пишет , что «с радостью сделал бы и портреты Троцкого, Чикатило, Тэтчер и многих других, вне зависимости от общественного одобрения».

Глеб Эрвье vk.com/gleberve

Крылья ультраправых атлантов

С 2016 года Эрвье, по данным журналиста, живёт в Москве, где помимо работы в тату-салоне «занимается пропагандой правых взглядов с помощью проекта „Цитадель“, в рамках которого вышли три документальных фильма под общим заголовком „Взгляд европейца“». Это название, вероятно, взято из одноименной книги эсэсовца Леона Дегреля.

Глеб Эрвье выступил в качестве режиссёра и ведущего — получился почти манифест Константина Богомолова: Европа вымирает, падает под натиском мигрантов, контрацептивов и феминисток, которые в рамках культурного марксизма насаждают обществу толерантность и уничтожение института семьи. К сожалению, Глеб Эрвье убрал этот шедевр со своей странички, но его всё еще можно посмотреть, — отмечает Юлбарисов.

Как «автор и ведущий цикла „Взгляд европейца“», участвующий с докладом на молодёжной секции XXIII Всемирного русского народного собора в 2019 году Глеб Эрвье упоминался на одном из порталов РПЦ. На том мероприятии он выступал вместе с Владимиром Носовым, координатором ультраконсервативного движения «Сорок Сороков», чьи представители периодически участвуют в конфликтах с жителями российских городов, выступающих против застройки общественных пространств и зелёных зон культовыми сооружениями.

Фашистский «пучок» с топором на затылке у Эрвье Архив Рустама Юлбарисова

Со ссылкой на публикации в соцсетях Рустам Юлбарисов утверждает, что у Глеба Эрвье имеются татуировки, свидетельствующие о его праворадикальных взглядах: железный крест, популярный у фашистов символ с топором, руна Альгиз, являющаяся в Третьем рейхе эмблемой организации Аненербе, и надпись Jedem das Seine («Каждому своё»), использовавшаяся нацистами как девиз и располагавшаяся над входом в концлагерь Бухенвальд. Кроме того, в сети имеется фотография Глеба с лидером итальянской неофашистской группировки CasaPound Джанлукой Янноне.

Глеб Эрвье (слева) и Джанлука Янноне (в центре) Архив Рустама Юлбарисова

В свою очередь Глеб Эрвье на своей странице в Instagram признал , что в 2010 году он «попал в среду праворадикальной молодежи, что обусловило его убеждения «на восемь лет вперёд». Но впоследствии он якобы пересмотрел свои взгляды, произошло это «в процессе съёмок „Взгляда европейца“». В беседе с NEWS.ru он повторил, что не является нацистом, как и не руководит тату-салоном «Студия 18».

Я не директор, у нас анархия и я один из мастеров салона. Мой оппонент точно знает, что я не нацист, но тем не менее заявляет об обратном. Я из этого делаю вывод, что он лжец, и хочет похайпить на истории вокруг Тесака. У нас в студии нет ни одного ультраправого. После петиции была проверка со стороны арендодателя, но поскольку нас давно знают, и разговоров: «Ребята, на вас жалуются, давайте съезжайте», — такого не было, у нас арендодатели адекватные, — сказал Эрвье.

Говоря о названии салона, он утверждает, что число «18» не имеет отношения к нацисткой нумерологии. По словам Эрвье, сотрудники салона «решили просто выбрать возраст согласия, потому что было много вариантов, но чтобы не ссориться, остановились на самом нейтральном». О своём прошлом тату-мастер заявил, что «если человек кем-то когда-то был по молодости в каких-то субкультурах, это не значит, что он продолжает придерживаться этих взглядов всю свою жизнь». При этом он фактически признал, что Андрей Дедов сбежал из России.

Андрей Дедов являлся публичным лицом, поскольку он блогер, от него шёл нормальный поток клиентов. И он использовался как лицо, которое привлекает людей. Причём не привлекает какими-то политическими заявлениями, у него конкретно семейный блог — это путешествия, дети, жена-фотограф. Мы с ним знакомы четыре года, но он уехал на Украину и пропал. В такой ситуации ни с кем особо не общаются, а если общаются, то не говорят, — резюмировал Эрвье.

«Нацистским заведением» в центре столицы заинтересовался депутат Мосгордумы Максим Круглов, который пообещал потребовать закрытия заведения на одном из парламентских заседаний и уже направил соответствующий запрос в прокуратуру. Его пост в Facebook ожидаемо привлёк внимание правой публики. Комментарии, значительная часть которых содержит брань, сводятся к критике за якобы притеснение «малого бизнеса» или нападки на партию «Яблоко», од которой Круглов избран. Среди защитников «Салона 18» оказался блогер Евгений Понасенков, известный также как оппонент историка-реконструктора Олега Соколова, расчленившего свою студентку и сожительницу. Публицист не стал оспаривать причастность тату-салона к нацизму, а вместо этого осудил «преступные действия советской власти».

О, по сути, продолжатели преступных действий большевиков, нападают на бизнес, имитируя деятельность? Яблочники, хватит лизать тапки хозяину — Путину, идите работайте, только не на бюджете, а сами. Но сами вы бездари и ничего не умеете — только людям мешаете жить. Расследовать преступления СССР, преступления Рябого и расследовать смерть политических заключенных сегодня трусите? — написал Понасенков.

В одном «Флаконе»

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, человек с данными Глеба Эрвье фигурирует в нескольких компаниях, однако все они уже ликвидированы или проходят процедуру закрытия. Так в 2016-2017 годах он числился гендиректором зарегистрированного в Москве ООО «Транспортгрупп», основным видом деятельности которого как нетрудно догадаться из названия, является «деятельность автомобильного грузового транспорта». С 2018 года эта компания находится в стадии ликвидации. Кроме этого, Эрвье был соучредителем созданного в 2016 году в Москве ООО «Белый вечер», ликвидированного в начале 2019 года. Его основной вид деятельности — «предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты». Вторым участником этого предприятия и гендиректором был Пётр Зборовский. Он же был руководителем и на пару с Эрвье соучредителем также ликвидированного в 2019-м ООО «Но драма скин», занимавшимся оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами. Ещё он имел отношение к другим компаниям, также на сегодняшний момент несуществующим (ООО «Рускран», ООО «Компас», ООО «Компас-тату», ООО «Атлетика»). Андрей Дедов в руководстве упомянутых организаций не числился.

Андрей Дедов vk.com/8ded8

В беседе с корреспондентом NEWS.ru Глеб Эрвье не стал называть лицо, которое арендует помещение и ведёт дела «Студии 18».

Мы работаем как коворкинг, большинство народа [устроены] как самозанятые. И человек, у которого мы берём места в аренду, из-за неадекватной ситуации скрывает своё имя, — сказал он.

В культурном центре «Флакон» на запрос NEWS.ru не смогли оперативно предоставить комментарий о том, вызывает ли у них вопросы деятельность тату-салона «Студия-18» и как они собираются выстраивать отношения с ним дальше. По словам Рустама Юлбарисова, он информировал культурный центр о том, кто находится на их площадке, однако там «никак не отреагировали», несмотря на петицию.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.