Педагоги с боевым опытом могут подпасть под частичную мобилизацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Педагогов мужского пола, имеющих боевой опыт и звание, могут призвать в рамках частичной мобилизации в России, сообщили ТАСС на горячей линии 122. Отмечается, что решение в каждом конкретном случае будут принимать военкоматы.

В первую очередь сейчас мобилизуют тех, у кого есть боевой опыт, звание. <...> Здесь будет на усмотрение военкомата, — говорится в сообщении.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить проведение частичной мобилизации в соответствии с критериями, которые объявило Минобороны. Она добавила, что появляется информация о призыве граждан, не подпадающих под правила отбора. По ее словам, такие ошибки допускать нельзя.

21 сентября юрист Василий Воробьев в беседе с NEWS.ru рассказал, что под понятие «уклонист от призыва» формально будет подпадать любой человек, который не явился в военкомат «по вызову», а находящийся за границей человек им формально считаться не будет, поскольку таких уведомлений он не получает. Он добавил, что иностранное государство не сможет выдать России ее гражданина по причине мобилизации, поскольку экстрадиция применяется исключительно к осужденным.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.