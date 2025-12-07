ТИЭФ'25
Тарталетки уже не тренд. Мой мастхэв — гнезда из слоеного теста со шпротами и сливочным кремом

Классические тарталетки, безусловно, удобны, но они уже не удивляют. Пришло время для более эффектной, сытной и ароматной альтернативы, которая станет настоящим акцентом праздничного стола. Эти гнезда сочетают в себе легкую слоеную основу, нежнейший сырно-сливочный крем и пикантные шпроты. Их главное преимущество — форма: хрустящие бортики из теста не только красиво выглядят, но и надежно удерживают сочную начинку, делая закуску удобной для еды. Это блюдо превосходит тарталетки по насыщенности вкуса и презентабельности, превращая простую рыбу в изысканный деликатес.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 1 банка шпрот в масле (120–150 г), 200 г сливочного сыра (типа филадельфия), 100 мл сметаны, 1 пучок укропа, 1 ч. л. лимонного сока, соль, черный перец, 1 яйцо для смазки. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты примерно 10х10 см. Каждый квадрат аккуратно вложите в форму для маффинов, сформировав гнезда с бортиками. Низ каждой заготовки проколите вилкой. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15 минут до золотистого цвета, остудите. Для крема смешайте сливочный сыр, сметану, мелко рубленный укроп, лимонный сок, соль и перец. Шпроты разомните вилкой. В остывшие гнезда из теста выложите сырный крем, сверху — ложку шпрот. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

