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Такси оборудуют приборами для контроля сонливости водителей

02:24, 25 сентября 2021
Такси оборудуют приборами для контроля сонливости водителей Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
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Минтранс предложил оборудовать такси приборами для контроля сонливости водителей. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных актов.

Министерство считает необходимым установить в легковые такси устройства для контроля внимания и сонливости водителей. Машины также должны быть оснащены специальными индикаторами, которые прошли обязательную сертификацию.

Окончательное решение по этому предложению ещё должен принять кабмин. Инициативу предлагается реализовать с сентября следующего года.

Ранее в Министерстве транспорта России предложили запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трёх неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что это может быть сделано для большей безопасности пассажиров.

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