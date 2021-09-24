Такси оборудуют приборами для контроля сонливости водителей

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Минтранс предложил оборудовать такси приборами для контроля сонливости водителей. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных актов.

Министерство считает необходимым установить в легковые такси устройства для контроля внимания и сонливости водителей. Машины также должны быть оснащены специальными индикаторами, которые прошли обязательную сертификацию.

Окончательное решение по этому предложению ещё должен принять кабмин. Инициативу предлагается реализовать с сентября следующего года.

Ранее в Министерстве транспорта России предложили запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трёх неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что это может быть сделано для большей безопасности пассажиров.