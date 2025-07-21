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21 июля 2025 в 07:30

Такие фрикадельки вы не готовили — ценители сыра будут в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные фрикадельки с моцареллой внутри и под сливочным соусом — настоящая радость для желудка. Простые в приготовлении, но такие вкусные, что захочется готовить их снова и снова. Отличный вариант для семейного ужина или встречи гостей.

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 700 г;
  • моцарелла — 100 г;
  • специи для курицы — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • сухой чеснок — 1 ст. л.

Для соуса:

  • моцарелла — 180 г;
  • молоко — 350 мл;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • сухой чеснок — 1 ст. л.;
  • зелень — по вкусу;
  • пармезан — 20 г.

Приготовление:

  1. Смешать фарш со специями и чесноком.
  2. Нарезать моцареллу кубиками.
  3. Слепить фрикадельки, спрятав внутрь сыр.
  4. Обжарить до румяности.
  5. Растопить плавленый сыр в молоке, добавить специи.
  6. Залить фрикадельки соусом, посыпать пармезаном.
  7. Потушить 5 минут.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
фрикадельки
рецепты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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