Такие фрикадельки вы не готовили — ценители сыра будут в восторге

Эти нежные фрикадельки с моцареллой внутри и под сливочным соусом — настоящая радость для желудка. Простые в приготовлении, но такие вкусные, что захочется готовить их снова и снова. Отличный вариант для семейного ужина или встречи гостей.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 700 г;
- моцарелла — 100 г;
- специи для курицы — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- сухой чеснок — 1 ст. л.
Для соуса:
- моцарелла — 180 г;
- молоко — 350 мл;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- сухой чеснок — 1 ст. л.;
- зелень — по вкусу;
- пармезан — 20 г.
Приготовление:
- Смешать фарш со специями и чесноком.
- Нарезать моцареллу кубиками.
- Слепить фрикадельки, спрятав внутрь сыр.
- Обжарить до румяности.
- Растопить плавленый сыр в молоке, добавить специи.
- Залить фрикадельки соусом, посыпать пармезаном.
- Потушить 5 минут.
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