Такие фрикадельки вы не готовили — ценители сыра будут в восторге

Такие фрикадельки вы не готовили — ценители сыра будут в восторге

Эти нежные фрикадельки с моцареллой внутри и под сливочным соусом — настоящая радость для желудка. Простые в приготовлении, но такие вкусные, что захочется готовить их снова и снова. Отличный вариант для семейного ужина или встречи гостей.

Ингредиенты:

куриный фарш — 700 г;

моцарелла — 100 г;

специи для курицы — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

сухой чеснок — 1 ст. л.

Для соуса:

моцарелла — 180 г;

молоко — 350 мл;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сухой чеснок — 1 ст. л.;

зелень — по вкусу;

пармезан — 20 г.

Приготовление:

Смешать фарш со специями и чесноком. Нарезать моцареллу кубиками. Слепить фрикадельки, спрятав внутрь сыр. Обжарить до румяности. Растопить плавленый сыр в молоке, добавить специи. Залить фрикадельки соусом, посыпать пармезаном. Потушить 5 минут.

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