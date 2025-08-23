Такие баклажаны не дотянут до зимы: закрываю так, и едим целыми банками

Эти баклажаны — пикантная закуска, которая сохраняет вкус лета и отлично дополняет зимние блюда. Сочетание нежных баклажанов с острым перцем и чесноком создает насыщенный вкус, который понравится любителям ярких закусок. Простой рецепт позволяет приготовить заготовку без длительной стерилизации.

Для приготовления нарежьте 1 кг баклажанов кружочками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Промойте и обсушите. Полтора килограмма помидоров измельчите в блендере, добавьте 1 острый перец, 1 головку чеснока, 100 г сахара, 1 ст. л. соли и 75 мл уксуса. В кастрюле разогрейте 100 мл растительного масла, выложите баклажаны и тушите 10 минут. Влейте томатную смесь и готовьте еще 20 минут на среднем огне. Горячую закуску разложите по стерильным банкам и закатайте.

Готовые баклажаны получаются нежными, с приятной остротой и насыщенным томатным вкусом.

