Тайный ребенок и ссоры с отцом: раскрыты новые факты биографии Илона Маска

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Илон Маск

Журналист Уолтер Айзексон написал новую биографию предпринимателя и миллиардера Илона Маска под названием «Илон Маск», которая будет опубликована в ближайшее время. В книге бизнесмен признался, что у него сложные отношения с отцом, а также рассказал о тайном ребенке, пишет The Times. Какие еще факты из жизни Маска стали известны?

Что Маск рассказал про отношения с отцом

Илон Маск в своей автобиографии рассказал, что у него сложные отношения с отцом. По его словам, в детстве он подвергался «психологической пытке» со стороны родственника. Бизнесмен признался, что его отправили в лагерь по выживанию в дикой местности, когда ему было 12 лет.

«Это было похоже на военизированную версию „Повелителя мух“ писателя Уильяма Голдинга», — вспоминал он.

Он отметил, что мальчикам давали небольшую порцию еды и воды. Кроме того, поощрялись их сражения друг с другом.

Маск также подчеркнул, что отец не верил в него и считал, что спустя пару месяцев после того, как он решил покорить Америку, он вернется в Южную Африку. Когда у предпринимателя внезапно умер первый сын в возрасте десяти недель, он перевез отца в США и давал ему по $2000 в месяц.

В итоге родственник закрутил роман с собственной падчерицей, которая родила ему двоих детей. После этого Маск прекратил финансировать отца.

Сколько детей у Илона Маска

Журналист Уолтер Айзексон, автор биографии Илона Маска, подтвердил, что у предпринимателя есть третий «тайный» ребенок. Мальчика зовут Техно Механиус, его также называют Тау. Возраст не разглашается.

«Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрированный третий ребенок от его бывшей партнерши, канадского музыканта Граймс», — отмечается в публикации.

Включая Техно Механиуса, у Маска есть 10 биологических детей от трех разных женщин. От первого брака с писательницей Джастин Уилсон у бизнесмена родились двойняшки Гриффин и Ксавьер и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай. Также у Маска есть сын Экс Эш Эй-Твелв и дочь Экза Дарк Сайдерил от брака с Граймс. Кроме того, в июле 2022 года стало известно о внебрачных близнецах, которых родила Маску топ-менеджер компании Tesla Шивон Зилис.

В автобиографии также говорится, что один из сыновей Маска, Ксавьер, ненавидящий отца, решил сменить пол в 16 лет и стал Дженной. Когда предприниматель узнал об этом, то «испытал боль, сравнимую разве что с потерей первенца».

Сколько денег Илон Маск потратил на развод

Илон Маск был женат дважды. В первом браке с писательницей Джастин Уилсон у него появилось пятеро детей. Супруги расстались в 2008 году спустя восемь лет совместной жизни. В автобиографии бизнесмен признался, что тратил на развод с ней по $170 тысяч в месяц. Такая сумма уходила на адвокатов.

Второй избранницей Маска стала актриса Талула Райли. Брак не продлился и двух лет. За это время они не дали ни одного совместного интервью и не огласили причины развода.

Что еще стало известно из автобиографии Маска

В книге сообщается, что Илон Маск чуть не умер от малярии в 2001 году. Его жизнь застрахована на $100 млн. Кроме того, он убедил свою сестру Тоску, которая не была замужем, зачать ребенка с помощью донора спермы.

Миллиардер уволил своих двоюродных братьев Питера и Линдона из компании по производству солнечной энергии, которую сам помог им создать.

«Я чертовски ненавижу своих двоюродных братьев. Не думаю, что когда-нибудь заговорю с ними снова», — сказал он одному из руководителей.

Также в автобиографии отмечается, то у Маска, несмотря на занятость, нет секретаря. Он не доверяет никому свои дела и ведет их только лично.

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