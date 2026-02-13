Та самая подлива из детства без лишних хлопот: простой советский рецепт, который спасет любой гарнир и сделает ужин вкуснее

Хорошая подлива способна оживить даже самый простой гарнир и превратить будничный ужин в сытное домашнее блюдо. Я часто готовлю этот вариант, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Рецепт проверен годами и напоминает ту самую подливу из советской столовой.

Для приготовления понадобится 50 граммов муки, 600-800 миллилитров мясного бульона, 1-2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сметаны, 2 столовые ложки томатного соуса, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец и специи по вкусу. Сначала на сухой сковороде обжаривают муку до легкого карамельного оттенка, постоянно помешивая. Это придает подливе красивый цвет и мягкий вкус.

Отдельно на растительном масле обжаривают мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавляют тертую морковь и готовят до мягкости. Вливают бульон, смешанныи с томатным соусом, и доводят до кипения. Муку соединяют со сметаной и небольшим количеством бульона, тщательно размешивают и добавляют в сковороду. Подливу варят 5-8 минут, помешивая, затем солят и приправляют. Она отлично подходит к пюре, макаронам, рису и гречке.

