Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:14

Та самая подлива из детства без лишних хлопот: простой советский рецепт, который спасет любой гарнир и сделает ужин вкуснее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хорошая подлива способна оживить даже самый простой гарнир и превратить будничный ужин в сытное домашнее блюдо. Я часто готовлю этот вариант, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Рецепт проверен годами и напоминает ту самую подливу из советской столовой.

Для приготовления понадобится 50 граммов муки, 600-800 миллилитров мясного бульона, 1-2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сметаны, 2 столовые ложки томатного соуса, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец и специи по вкусу. Сначала на сухой сковороде обжаривают муку до легкого карамельного оттенка, постоянно помешивая. Это придает подливе красивый цвет и мягкий вкус.

Отдельно на растительном масле обжаривают мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавляют тертую морковь и готовят до мягкости. Вливают бульон, смешанныи с томатным соусом, и доводят до кипения. Муку соединяют со сметаной и небольшим количеством бульона, тщательно размешивают и добавляют в сковороду. Подливу варят 5-8 минут, помешивая, затем солят и приправляют. Она отлично подходит к пюре, макаронам, рису и гречке.

Ранее сообщалось, что иногда так хочется накормить семью чем-то вкусным, но без долгого стояния у плиты. Этот рецепт выручает именно в такие дни: продукты самые обычные, а результат как в хорошем кафе. Небольшие хитрости делают блюдо особенно ароматным и насыщенным.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Общество
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Гости на пороге, а в духовке — творожные конвертики! Тесто без дрожжей, начинка из яблока с корицей — уплетают, не успев остыть
Общество
Гости на пороге, а в духовке — творожные конвертики! Тесто без дрожжей, начинка из яблока с корицей — уплетают, не успев остыть
Сытный обед без грамма мяса: 5 рецептов густых и согревающих супов
Семья и жизнь
Сытный обед без грамма мяса: 5 рецептов густых и согревающих супов
Врач перечислила самые полезные виды рыбы
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыбы
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Регионы
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
кулинария
еда
блюда
рецепты
Марина Макарова
М. Макарова
Та самая подлива из детства без лишних хлопот: простой советский рецепт, который спасет любой гарнир и сделает ужин вкуснее Хорошая подлива способна оживить даже самый простой гарнир и превратить будничный ужин в сытное домашнее блюдо. Я часто готовлю этот вариант, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. Рецепт проверен годами и напоминает ту самую подливу из советской столовой.
50 граммов муки
600-800 миллилитров мясного бульона
1-2 столовые ложки растительного масла
1 столовая ложка сметаны
2 столовые ложки томатного соуса
1 луковица
1 морковь
соль, перец и специи по вкусу
>
Сначала на сухой сковороде обжаривают муку до легкого карамельного оттенка, постоянно помешивая. Это придает подливе красивый цвет и мягкий вкус.
Отдельно на растительном масле обжаривают мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавляют тертую морковь и готовят до мягкости.
Вливают бульон, смешанныи с томатным соусом, и доводят до кипения. Муку соединяют со сметаной и небольшим количеством бульона, тщательно размешивают и добавляют в сковороду.
Подливу варят 5-8 минут, помешивая, затем солят и приправляют. Она отлично подходит к пюре, макаронам, рису и гречке.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предложили создать трибунал по преступлениям ВСУ
Синоптик рассказал о погоде в День защитника Отечества
Раскрыто, сколько дронов потеряли ВСУ за неделю в попытках атаковать Россию
Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами
Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.