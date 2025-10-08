Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 07:57

Сытный ужин без хлопот: гратен из кабачков, который полюбит вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гратен из кабачков с фаршем представляет собой сытное и ароматное блюдо для семейного ужина. Это сочетание отличается нежностью кабачков и насыщенным вкусом мясной начинки под хрустящей сырной корочкой. Блюдо обладает сбалансированным составом и подходит для правильного питания.

Для приготовления потребуется: 700 г говяжьего фарша, 600 г кабачков, 1 луковица, 80 г маложирного сыра, 1 ст. л. оливкового масла, соль, специи по вкусу. Лук нарезают полукольцами и обжаривают до золотистого цвета. На той же сковороде обжаривают фарш до готовности, добавляют соль и специи. Кабачки нарезают полукольцами, отваривают в кипящей воде 5 минут и сливают воду. В форму выкладывают фарш с луком, сверху распределяют кабачки. Посыпают тертым сыром и запекают при 180 градусах 20 минут. Секрет успеха заключается в предварительном отваривании кабачков — это позволяет сохранить их форму и нежность. Подают гратен горячим с зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

