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26 июля 2025 в 17:01

Сытный салат с жареными лисичками: настоящий отвал башки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытный салат с жареными лисичками — это насыщенное блюдо с глубоким грибным ароматом и кремовой текстурой, где хрустящие лисички идеально сочетаются с нежностью картофеля и пикантностью маринованных огурцов.

Рецепт: обжарьте 300 г лисичек на сливочном масле до золотистой корочки, добавьте 1 измельченную луковицу и потушите 5 минут. Отварите 4 картофелины в мундире, нарежьте кубиками. Смешайте грибы с картофелем, 2 нарезанными маринованными огурцами, 3 рублеными яйцами и 100 г зеленого горошка. Заправьте 3 ст. л. майонеза, посолите, поперчите.

Этот салат — настоящий отвал башки. В нем гармонируют грибные нотки, сладость картофеля, кислинка огурцов и сливочность заправки. Дайте салату настояться 1 час — лисички пропитают все ингредиенты своим ароматом. Подавайте с ржаными гренками.

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лисички
грибы
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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