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27 июля 2025 в 12:43

Сырные оладушки за 15 минут — быстрый и вкусный перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные оладушки — это идеальный вариант для завтрака или перекуса. Внутри они мягкие и нежные, с приятной сырной ноткой и ароматом свежих овощей. Готовятся просто и быстро, из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • белок — 1 шт.;
  • творог мягкий 5% — 250 г;
  • сыр (15%) — 50 г;
  • разрыхлитель — 2 г;
  • мука рисовая цельнозерновая — 27 г;
  • перец сладкий — 25 г;
  • лук зелёный — 20 г;
  • масло оливковое — 1 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте творог с яйцами венчиком до однородности.
  2. Добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте.
  3. Обжарьте оладушки на сковороде с маслом под крышкой с двух сторон на среднем огне.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
сыры
рецепты
оладьи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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