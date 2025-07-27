Сырные оладушки за 15 минут — быстрый и вкусный перекус

Сырные оладушки — это идеальный вариант для завтрака или перекуса. Внутри они мягкие и нежные, с приятной сырной ноткой и ароматом свежих овощей. Готовятся просто и быстро, из доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- белок — 1 шт.;
- творог мягкий 5% — 250 г;
- сыр (15%) — 50 г;
- разрыхлитель — 2 г;
- мука рисовая цельнозерновая — 27 г;
- перец сладкий — 25 г;
- лук зелёный — 20 г;
- масло оливковое — 1 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте творог с яйцами венчиком до однородности.
- Добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте.
- Обжарьте оладушки на сковороде с маслом под крышкой с двух сторон на среднем огне.
Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.