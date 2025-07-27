Сырные оладушки за 15 минут — быстрый и вкусный перекус

Сырные оладушки — это идеальный вариант для завтрака или перекуса. Внутри они мягкие и нежные, с приятной сырной ноткой и ароматом свежих овощей. Готовятся просто и быстро, из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

белок — 1 шт.;

творог мягкий 5% — 250 г;

сыр (15%) — 50 г;

разрыхлитель — 2 г;

мука рисовая цельнозерновая — 27 г;

перец сладкий — 25 г;

лук зелёный — 20 г;

масло оливковое — 1 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте творог с яйцами венчиком до однородности. Добавьте оставшиеся ингредиенты и перемешайте. Обжарьте оладушки на сковороде с маслом под крышкой с двух сторон на среднем огне.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.