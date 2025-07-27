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27 июля 2025 в 08:47

Сезон арбузов: как выбрать самый сладкий и безопасный

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы выбрать спелый и безопасный арбуз, важно знать оптимальное время для покупки. Настоящий сезон арбузов начинается только в середине августа, когда плоды созревают естественным образом без стимуляторов роста. Ранние арбузы (июнь-июль) чаще содержат нитраты, так как их выращивают с использованием химических удобрений для созревания.

Лучше всего покупать арбузы с конца августа по сентябрь — в этот период они максимально сладкие и натуральные. Выбирайте тяжелые плоды с ярким контрастным рисунком, сухим хвостиком и желтым пятном на боку — это признаки естественной спелости. Перед употреблением проверьте мякоть на белые или желтые прожилки — их наличие может указывать на избыток нитратов. Помните, что самые вкусные и безопасные арбузы появляются в разгар сезона, а не в его начале.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки супермаркета может стать союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

арбузы
нитраты
советы
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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