Сезон арбузов: как выбрать самый сладкий и безопасный

Чтобы выбрать спелый и безопасный арбуз, важно знать оптимальное время для покупки. Настоящий сезон арбузов начинается только в середине августа, когда плоды созревают естественным образом без стимуляторов роста. Ранние арбузы (июнь-июль) чаще содержат нитраты, так как их выращивают с использованием химических удобрений для созревания.

Лучше всего покупать арбузы с конца августа по сентябрь — в этот период они максимально сладкие и натуральные. Выбирайте тяжелые плоды с ярким контрастным рисунком, сухим хвостиком и желтым пятном на боку — это признаки естественной спелости. Перед употреблением проверьте мякоть на белые или желтые прожилки — их наличие может указывать на избыток нитратов. Помните, что самые вкусные и безопасные арбузы появляются в разгар сезона, а не в его начале.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки супермаркета может стать союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.