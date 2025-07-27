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27 июля 2025 в 15:24

В Британии могут закрыть отель с нелегалами на фоне протестов

Лидер Консервативной партии Британии поддержала закрытие отеля с нелегалами

Кеми Бэйднок Кеми Бэйднок Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отель в Эппинге, где размещают нелегальных мигрантов, следует немедленно закрыть, с таким призывом выступила лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок. Это заявление было сделано на фоне непрекращающихся протестов, передает Sky News.

Неправильно, что в город приезжают много провокаторов и пытаются накалить обстановку. Но протестующие ясно дают понять, что-то, что произошло, неприемлемо. Мы видели, что один из постояльцев отеля совершил преступление, — поделилась Бэйднок с телеканалом.

По ее словам, государственные органы должны оперативно рассматривать запросы на предоставление убежища и не допускать массового прибытия нелегальных мигрантов.

По данным МВД Великобритании, в марте 2025 года в 210 отелях Великобритании было зарегистрировано 32 тысячи нелегальных мигрантов. С начала 2025 года через пролив Ла-Манш прибыло почти 20 тысяч нелегалов на надувных лодках, что на 48% больше, чем в первой половине 2024 года, и на 75% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее сообщалось, что по всей Великобритании нарастает волна недовольства в связи с размещением нелегальных мигрантов в гостиницах. 26 июля в разных городах страны — Норидже, Лидсе, Ноттингемшире, Саутгемптоне (Хэмпшир) и других — сотни людей вышли на улицы с флагами, чтобы выразить свой протест. Они требовали закрыть отели, в которых, по их мнению, незаконно размещают мигрантов.

нелегальная миграция
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