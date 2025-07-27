Шон Коннери: человек, который создал Джеймса Бонда

Он не просто сыграл Джеймса Бонда — он создал его, навсегда задав канон суперагента: неотразимого, ироничного, смертельно опасного джентльмена. Но не все знают, что Шон Коннери прошел трудный путь от голодного детства в самых бедных кварталах Эдинбурга до вершины мирового олимпа, рыцарского титула и статуса одного из самых узнаваемых и харизматичных актеров XX века. Его биография — это история о невероятном трудолюбии, принципиальности и таланте. Расскажем о жизни человека, который навсегда останется в нашей памяти куда более значимой персоной, чем просто первый и самый харизматичный Бонд.

Трудное детство и первые роли

Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в районе Фаунтинбридж (Эдинбург) и жил в крайней нужде. Его мать Эффи Маклейн работала уборщицей по 14 часов в день, отец Джозеф — водителем грузовика и фабричным рабочим, но семья едва сводила концы с концами. В мемуарах Коннери вспоминал: «Мы спали вповалку на полу. Зимой стены покрывались инеем». С восьми лет он развозил молоко до школы (подъем в 5 утра), после уроков чистил ботинки на вокзале Уэверли. В 13 лет, после того как отец повредил спину и лишился работы, Шон окончательно бросил учебу, став единственным кормильцем.

Однако мальчик стал посещать вечернюю школу, увлекся Шекспиром и футболом (его приглашали в клуб «Ист Файф», но путь в большой спорт перечеркнула травма колена). В 1946 году Шон записался в Королевский флот, где служил на линкоре HMS Formidable. Татуировки Scotland Forever и Mum and Dad на предплечьях он сделал в порту Портсмута за пару пинт пива. Демобилизовавшись из-за язвы желудка (диагноз поставили после приступа во время учений), Коннери сменил 12 профессий за 4 года: от лифтера и носильщика гробов до натурщика в Эдинбургском колледже искусств. Его атлетическое телосложение (рост — 189 см, вес — 86 кг) привлекло внимание тренера по бодибилдингу. В 1953 году на конкурсе «Мистер Вселенная» в Лондоне он занял 3-е место, а фото в трико оказались в руках театрального агента, который помог молодому человеку попасть в кинематограф.

Шон Коннери: человек, который создал Джеймса Бонда Фото: KEYSTONE Pictures/ZUMA/Global Look Press

Первые роли Шона Коннери в фильмах были эпизодическими: моряк в «Лили» (1953), бандит в «Адской водице» (1954). На съемках «Другое время, другое место» (1958) произошла необычная история: гангстер Джонни Стомпанато ворвался на площадку с пистолетом, обвиняя Коннери в романе с со своей девушкой, которая была актрисой, Шон использовал прием дзюдо (он занимался им с 1950 года), выбил оружие и вытолкал агрессора. Этот случай стал легендарным для Голливуда.

«Доктор Ноу»: как он изменил кинематограф

Кастинг на роль Бонда в 1961 году напоминал лотерею. Из 200 претендентов продюсеры выбрали Шона Коннери по совету режиссера Теренса Янга. Янгу понравилась «животная харизма» актера. Чтобы превратить грубоватого шотландца в джентльмена-агента, Янг три месяца обучал его, как держать вилку, выбирать вино, открывать дверь даме, заказал костюмы у портного Энтони Синклера, позже создавшего «костюм Бонда», и избавлял от эдинбургского акцента, заставляя актера тренировать низкие бархатные интонации.

Автор саги о Бонде Ян Флеминг был против актера, назвав Коннери «мясником с лицом сталевара», но после успеха «Доктора Ноу» (1962) принял Коннери в роли своего персонажа. Фильм снимали на Ямайке с бюджетом 1 млн долларов, Шон получил всего £7000.

Как Коннери переопределил жанр:

Он лично выполнял 70% трюков. В сцене драки в фильме «Из России с любовью» (1963) сломал палец, но продолжил съемку.

Фраза «Дождь омрачает настроение» перед убийством в «Голдфингере» (1964) стала эталоном черного юмора.

В «Шаровой молнии» (1965) он вдохновил сценариста, предложив Бонду летающий автомобиль.

После «Живешь только дважды» (1967) Коннери ушел, устав от стереотипа. Его фраза «Бонд заслонил меня, как Эверест» объясняла решение. Но когда актер Джордж Лэзенби, которым заменили шотландца, провалил очередной фильм саги «На секретной службе Ее Величества» (1969), продюсеры вернули Коннери, предложив рекордные $1,25 млн + % от сборов. Кстати, «Бриллианты навсегда» (1971) собрали рекордные $116 млн.

Шон Коннери Фото: Zuma/TASS

Жизнь после Бонда: «Оскар» и уход из профессии

Уход от 007 стал триумфом драматического таланта. Главные роли Шона Коннери в 1970–2000-х — галерея сложных характеров:

Вильгельм Баскервильский в «Имени розы» (1986): Коннери настоял на съемках в реальном аббатстве, учил латынь 4 месяца. Его герой-францисканец стал символом борьбы разума с догмой.

Джим Мэлоун в «Неприкасаемых» (1987): роль ирландского полицейского принесла «Оскар». Импровизированная фраза «Приведи друзей» во время перестрелки вошла в историю.

Генри Джонс в «Индиане Джонсе» (1989): Стивен Спилберг создал роль специально для него. Для сцены с крысами Коннери 3 дня провел в клетке с грызунами.

Гражданская позиция Коннери была непоколебима, он поддерживал независимость Шотландии, финансировал Шотландскую национальную партию. При получении рыцарского титула (2000) надел килт клана Маклинов. Актер отказался от $450 тыс. за рекламу сигарет в Японии: «Не могу продвигать то, что убивает».

Личная жизнь Шона Коннери

С первой женой, актрисой Дианой Силенто, он познакомился в 1957 году. Их сын Джейсон родился в 1963-м, но брак рухнул под давлением славы: Диана обвиняла Коннери в изменах, он ее — в ревности. В 1965 году газеты опубликовали его фразу: «Иногда женщину надо ударить — не больно, но чтобы запомнила», что испортило его репутацию. Развод в 1973-м стоил ему $1 млн.

Спасением стала Мишелин Рокбрюн. Они встретились в 1970-м на гольф-турнире в Марокко. Мишелин, француженка-художница, покорила его интеллектом. Коннери добивался ее 5 лет, отправляя письма и стихи. Обвенчались они в 1975-м на частной яхте без прессы. Мишелин научила актера ценить живопись (он собрал коллекцию картин Пабло Пикассо и Марка Шагала) и гастрономию. В интервью 2000 года он сказал: «Она показала, что жизнь — не только роли».

В 2006 году Коннери объявил об окончательном уходе из кино, недовольный качеством сценариев. Последние годы он жил на Багамах, борясь с деменцией. Мишелин позже призналась: «Он ненавидел беспомощность. Узнавал только меня и сына». Актер умер во сне 31 октября 2020 года. По завещанию, его прах развеяли над шотландским поместьем, где он вырос.

Шон Коннери остался в истории не только как Бонд. Его вклад в кинематограф отмечен 93 фильмами, $7,1 млрд общих сборов, 40 наградами (включая «Оскар», 3 «Золотых глобуса», BAFTA). Критик Дэвид Томсон писал: «Коннери доказал, что актер может быть больше своих ролей. Он создал архетип мужчины, для которого честь и юмор — доспехи». Выходец из трущоб стал сэром Томасом Шоном Коннери не благодаря Голливуду, а вопреки обстоятельствам. Как он говорил: «Мой лучший трюк — превратить „невозможно“ в „сделано“».