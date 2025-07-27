Сотни сотрудников ООН погибли от ударов по сектору Газа Более 300 сотрудников ООН погибли в результате операций Израиля в Газе

В результате военных операций Израиля в секторе Газа погибли более 300 сотрудников ООН, говорится в заявлении верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка. По его словам, с 7 октября 2023 года более 200 тысяч палестинцев были убиты или ранены, это около 10% всего населения страны.

И мы никогда не должны забывать, что в результате военных действий Израиля погибло более 300 наших коллег, — сказал он.

Тюрк добавил, что с конца мая было убито более тысячи человек, которые пытались раздобыть питание. Он посетовал, что волонтеры не могут доставить в регион гуманитарную помощь.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми. По его словам, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев.

Тем временем международная организация по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа «Флотилия свободы» информировала, что судно Handala с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими военными силами. Там уточнили, что волонтеры, которые были на борту, похищены.