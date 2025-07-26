Превращаем лаваш в кайфовую закуску: эта начинка — просто фантастика

Хрустящие трубочки из лаваша — это простая и очень вкусная закуска, которая понравится всем любителям хруста и сыра. Нежная начинка из картофеля и чеснока в сочетании с золотистой корочкой лаваша делает блюдо невероятно аппетитным. Приготовить их можно быстро и без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- лаваш — 1 лист;
- картофель — 5 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- сыр — 80 г;
- укроп — небольшой пучок;
- яйцо — 2 шт.;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель отварите до мягкости и разомните в пюре.
- Добавьте измельченный чеснок, тертый сыр и яйца.
- Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Выложите начинку на лаваш и сверните в трубочки.
- Выложите трубочки на противень и запекайте до золотистой корочки.
- Подавайте, посыпав рубленым укропом.
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