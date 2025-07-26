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26 июля 2025 в 12:54

Превращаем лаваш в кайфовую закуску: эта начинка — просто фантастика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие трубочки из лаваша — это простая и очень вкусная закуска, которая понравится всем любителям хруста и сыра. Нежная начинка из картофеля и чеснока в сочетании с золотистой корочкой лаваша делает блюдо невероятно аппетитным. Приготовить их можно быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист;
  • картофель — 5 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • сыр — 80 г;
  • укроп — небольшой пучок;
  • яйцо — 2 шт.;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель отварите до мягкости и разомните в пюре.
  2. Добавьте измельченный чеснок, тертый сыр и яйца.
  3. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  4. Выложите начинку на лаваш и сверните в трубочки.
  5. Выложите трубочки на противень и запекайте до золотистой корочки.
  6. Подавайте, посыпав рубленым укропом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
закуски
лаваш
рецепты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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