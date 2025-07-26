Превращаем лаваш в кайфовую закуску: эта начинка — просто фантастика

Превращаем лаваш в кайфовую закуску: эта начинка — просто фантастика

Хрустящие трубочки из лаваша — это простая и очень вкусная закуска, которая понравится всем любителям хруста и сыра. Нежная начинка из картофеля и чеснока в сочетании с золотистой корочкой лаваша делает блюдо невероятно аппетитным. Приготовить их можно быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

лаваш — 1 лист;

картофель — 5 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

сыр — 80 г;

укроп — небольшой пучок;

яйцо — 2 шт.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Картофель отварите до мягкости и разомните в пюре. Добавьте измельченный чеснок, тертый сыр и яйца. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Выложите начинку на лаваш и сверните в трубочки. Выложите трубочки на противень и запекайте до золотистой корочки. Подавайте, посыпав рубленым укропом.

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