07 сентября 2025 в 07:00

Юрист рассказал, как возместить ущерб после атаки дронов

Юрист Русяев: для возмещения ущерба после атаки БПЛА нужно обратиться к властям

Для возмещения ущерба после атаки беспилотников необходимо направить запрос местным властям, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, также необходимо собрать доказательства, такие как фото, видео и акт осмотра.

Алгоритм действий для пострадавших [от атаки БПЛА] таков. Первое — зафиксировать ущерб: фото, видео, акт осмотра, вызвать сотрудников МЧС или комиссии при администрации. Второе — официально направить заявление в администрацию или региональный комитет по делам ГО и ЧС через МФЦ или портал «Госуслуги». Такие обращения подлежат регистрации в течение трех дней, а ответ должен быть дан в срок до 30 дней в соответствии с законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», — сказал Русяев.

Он уточнил, что если заявление было проигнорировано, то следует направить жалобу в прокуратуру. По словам юриста, после этого можно обратиться в суд с административным иском, требуя признать бездействие незаконным и обязать органы власти рассмотреть заявление.

Если событие признано террористическим актом или его пресечением, действует закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» — ущерб компенсируется за счет федерального бюджета. Конкретные размеры выплат установлены постановлениями правительства: ремонт жилья рассчитывается по нормативу девять тысяч рублей за квадратный метр, имущество первой необходимости оценивается в 75 тысяч при частичной утрате и 150 тысяч при полной, плюс единовременная помощь на каждого члена семьи, — добавил Русяев.

Ранее сообщалось, что жительнице Адыгеи предложили взять кредит на замену окон после атаки украинского беспилотника на ее дом. Инцидент произошел в Яблоновском, когда обломки дрона упали на здание. Сын женщины получил ожог спины.

