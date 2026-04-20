Сырные бутерброды на скорую руку, но с вау-вкусом: смешала все — и в духовку

Иногда хочется чего-то легкого, но сытного и без долгой готовки. Эти сырные бутерброды — как раз тот случай: минимум усилий, а результат радует и взрослых, и детей. Отличный вариант для завтрака, перекуса или быстрого ужина.

Ингредиенты

Сыр твердый — 120 г

Яйца вареные — 2 шт.

Зелень свежая — 15–20 г

Хлеб белый — 4–5 ломтиков

Приготовление

Сыр натрите на мелкой терке — так он быстрее расплавится и равномерно распределится. Яйца нарежьте небольшими кубиками, зелень мелко порубите. Все смешайте в миске до однородной массы.

Ломтики хлеба выложите на противень и щедро распределите сырную смесь. Отправьте в разогретую до 200°C духовку на 10–12 минут.

За это время сыр расплавится, а хлеб станет румяным и хрустящим. Бутерброды получаются ароматными, нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Подавайте горячими — исчезают со стола моментально.

Если хочется удивить гостей без лишних трат, попробуйте эту простую закуску. Она выглядит празднично, готовится быстро и по вкусу ничуть не уступает привычным вариантам с икрой или колбасой.