Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 19:45

Сырные бутерброды на скорую руку, но с вау-вкусом: смешала все — и в духовку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется чего-то легкого, но сытного и без долгой готовки. Эти сырные бутерброды — как раз тот случай: минимум усилий, а результат радует и взрослых, и детей. Отличный вариант для завтрака, перекуса или быстрого ужина.

Ингредиенты

  • Сыр твердый — 120 г
  • Яйца вареные — 2 шт.
  • Зелень свежая — 15–20 г
  • Хлеб белый — 4–5 ломтиков

Приготовление

Сыр натрите на мелкой терке — так он быстрее расплавится и равномерно распределится. Яйца нарежьте небольшими кубиками, зелень мелко порубите. Все смешайте в миске до однородной массы.

Ломтики хлеба выложите на противень и щедро распределите сырную смесь. Отправьте в разогретую до 200°C духовку на 10–12 минут.

За это время сыр расплавится, а хлеб станет румяным и хрустящим. Бутерброды получаются ароматными, нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Подавайте горячими — исчезают со стола моментально.

Если хочется удивить гостей без лишних трат, попробуйте эту простую закуску. Она выглядит празднично, готовится быстро и по вкусу ничуть не уступает привычным вариантам с икрой или колбасой.

Проверено редакцией
Семья и жизнь
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
Экономика
В России призвали законодательно закрепить понятие «готовая еда»
Экономика
Эксперт оценил риски для рынка готовой еды в лотках из-за дарксторов
Общество
Шампиньоны с сулугуни в сливках — нежнее, чем в ресторане, а готовлю за 20 минут: вкусно и просто
Общество
Пирог-гармошка на решётке: без формы, без противня, а хрустит со всех сторон. Пышнее обычных пирогов
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таможня КНР раскрыла масштаб падения поставок российского мороженого
Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по закупкам газа
Посол раскрыл крайне недружественный шаг Франции по отношению к России
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Дальше
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.