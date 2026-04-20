Котлеты из печени, от которых все в восторге: добавляю один ингредиент — и горечи нет. Мягкие, нежные и воздушные

Беру печень, лук и манку — и за 30 минут готовлю котлеты, которые получаются мягкими, сочными и такими вкусными, что даже те, кто не любит печень, просят добавки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, пышные котлеты с румяной корочкой, а внутри — мягкая, тающая текстура без намека на горечь и жесткость.

Для приготовления вам понадобится: 400 г печени (говяжьей, куриной или свиной), 3–4 луковицы, 160 г манной крупы, 50 г муки, 2 яйца (или 1 крупное), 1 столовая ложка майонеза или сметаны, 0,5 чайной ложки соды, лимонная кислота на кончике ножа, 0,5 чайной ложки соли, перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Печень и лук пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец, майонез. Муку смешайте с содой и лимонной кислотой, добавьте яйца, затем манку. Все перемешайте, оставьте на 20 минут для набухания манки. Жарьте котлеты на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с любым гарниром — эти котлеты вкусны и горячими, и холодными.

