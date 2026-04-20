Котлеты из печени, от которых все в восторге: добавляю один ингредиент — и горечи нет. Мягкие, нежные и воздушные

Беру печень, лук и манку — и за 30 минут готовлю котлеты, которые получаются мягкими, сочными и такими вкусными, что даже те, кто не любит печень, просят добавки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, пышные котлеты с румяной корочкой, а внутри — мягкая, тающая текстура без намека на горечь и жесткость.

Для приготовления вам понадобится: 400 г печени (говяжьей, куриной или свиной), 3–4 луковицы, 160 г манной крупы, 50 г муки, 2 яйца (или 1 крупное), 1 столовая ложка майонеза или сметаны, 0,5 чайной ложки соды, лимонная кислота на кончике ножа, 0,5 чайной ложки соли, перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Печень и лук пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец, майонез. Муку смешайте с содой и лимонной кислотой, добавьте яйца, затем манку. Все перемешайте, оставьте на 20 минут для набухания манки. Жарьте котлеты на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с любым гарниром — эти котлеты вкусны и горячими, и холодными.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Прохожу по фаршу скалкой и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Прохожу по фаршу скалкой и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Пирог «Трехминутка» — тесто без раскатки и возни: беру консервы и рис — через 30 минут ужин готов
Общество
Пирог «Трехминутка» — тесто без раскатки и возни: беру консервы и рис — через 30 минут ужин готов
Вместо мяса — картошка с грибами: приготовил эти котлеты под соусом, и они покорили всю семью
Общество
Вместо мяса — картошка с грибами: приготовил эти котлеты под соусом, и они покорили всю семью
Никакого лука и посторонних запахов: рецепт котлет, которые не стыдно даже гостям подать
Общество
Никакого лука и посторонних запахов: рецепт котлет, которые не стыдно даже гостям подать
Мария Левицкая
М. Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

