Никакого лука и посторонних запахов: рецепт котлет, которые не стыдно даже гостям подать

Этот рецепт доказывает, что лук совсем не обязательный ингредиент для вкусных котлет. В фарш добавляется мелко натертая морковь, она придает котлетам сладость и сочность, не перебивая вкуса мяса, в отличие от лука.

Котлеты получаются мягкими, ароматными и очень аппетитными, подойдут даже для праздничного ужина.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 морковь, 2 яйца, 3–4 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, паприка, панировочные сухари для обваливания.

Рецепт: морковь натрите на мелкой терке. В миске смешайте фарш, морковь, яйца, панировочные сухари, соль, перец и паприку. Тщательно вымесите массу. Влажными руками сформируйте котлеты. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.

Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5–7 минут.

