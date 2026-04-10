Сырные блинчики — весенняя начинка и простое тесто за 5 минут. Получаются мягкие, ароматные и очень сытные

Сырные блинчики и свежая, нежная начинка, которая делает их совсем не обычными, а весенними. Отличный вариант, когда хочется чего-то быстрого, но вкусного.

Тесто готовится буквально за несколько минут и всегда получается удачным. Сыр дает легкую тягучесть и насыщенный вкус, а зелень делает блинчики ароматными уже на этапе выпечки.

Ингредиенты

Молоко — 1,5 стакана, яйца — 2 шт., мука — 1 стакан, сыр твердый — 150 г, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., укроп — небольшой пучок, растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление

В теплое молоко добавьте яйца, соль и сахар, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и доведите до однородности. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте в тесто вместе с мелко нарезанным укропом и растительным маслом. Хорошо перемешайте венчиком. Выпекайте блинчики на разогретой сковороде с двух сторон до румяности.

Начинка делает все блюдо особенным. Она получается свежей, кремовой и очень весенней.

Ингредиенты для начинки

Зеленый лук — небольшой пучок, авокадо — 1 шт., яйца вареные — 2 шт., творожный сыр — 2–3 ст. л., соль — по вкусу.

Приготовление: яйца нарежьте мелким кубиком, авокадо разомните вилкой, зеленый лук мелко нарежьте. Смешайте все с творожным сыром, слегка посолите. Начинка должна получиться мягкой и нежной.

Готовые блинчики смажьте сливочным маслом, выложите начинку и сверните рулетом или конвертом. Получается очень сочное, ароматное блюдо, которое отлично подойдет и на завтрак, и на легкий ужин.