Сырники по-новому: готовлю с рисовой мукой и яблочной карамелью — надежный рецепт к завтраку

Эти сырники — целая композиция из текстур и вкусов. Нежнейшая основа из творога с ванильным стручком, облаченная в хрустящую рисовую панировку, встречается с мягкими, тающими яблоками в густой масляно-коричной карамели. Это блюдо, которое стирает грань между завтраком и десертом, даря ощущение праздника и глубокого кулинарного удовлетворения.

Для сырников: творог (540 г) протираю через сито или измельчаю блендером. Добавляю желтки (2 шт.), семена из стручка ванили и рисовую муку (3 ст. л.). Тщательно вымешиваю до однородной, пластичной массы. Формирую небольшие круглые котлетки и обваливаю каждую в рисовой муке для панировки.

Обжариваю сырники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного или сливочного масла на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Для карамелизированных яблок: яблоки (4 шт.) мою, удаляю сердцевину и нарезаю тонкими дольками. В сотейнике или сковороде с высокими бортами растапливаю сливочное масло (100 г), добавляю сахар (100 г) и молотую корицу (1 ч. л.). Довожу до образования однородной карамели.

Выкладываю в карамель нарезанные яблоки и на среднем огне, помешивая, тушу 5-7 минут, пока яблоки не станут мягкими, но не развалятся, а карамель немного не загустеет.

Подаю теплые сырники, полив их карамелизированными яблоками вместе с соусом. Сверху добавляю ложку холодного греческого йогурта.

