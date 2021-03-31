Сын мытищинского стрелка рассказал об отце

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Сын мытищинского стрелка Владимира Барданова Александр страдает алкоголизмом. Говоря об отце, он не сдерживал слёз и корил себя за то, что не успел поговорить с ним. Накануне 61-летний Барданов почти целый день вёл перестрелку с силовиками из своего дома в посёлке Новые Вешки. В результате в коттедже начался пожар, а после того как его потушили, был обнаружен обгорелый труп.

Он нам, детям, не помогал, говорил, что всего должны добиться сами. Он как сказал: «Вам, похоже, ничего не достанется». Так, похоже, ничего и не досталось. Мы с ним были немножко в контрах, потому что я немножко выпиваю, а он набожный человек, — рассказал Telegram-каналу Life Shot Александр.

Зачем отец устроил стрельбу, он не знает, но подчеркнул, что если тот никого не убил, значит, и не хотел убивать.

Александр приезжал накануне в Вешки, но пообщаться с отцом не смог — по громкоговорителю стрелка уговаривал сдаться его брат.

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30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли к Барданову домой для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Пенсионер открыл по ним огонь и бросил несколько гранат. Спецназ начал спецоперацию, которая продолжалась около восьми часов. Барданов забаррикадировался в здании и стрелял по силовикам. Он кинул в них около 15 гранат. Один из росгвардейцев был ранен в ногу. Силовики обстреливали дом пенсионера из гранатомёта. В какой-то момент особняк загорелся. По предварительным данным, мытищинский стрелок погиб в огне.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила обнаружение тела Барданова в его сгоревшем коттедже. Оно находилось в самом эпицентре пожара, на чердаке и сильно обгорело. Будет назначена генетическая экспертиза

Как писал NEWS.ru, сосед Владимира Барданова по посёлку рассказал, что в доме мужчины хранилось не только множество единиц оружия, но и продовольствие. Он пояснил, что этих запасов хватило бы на случай войны. По его словам, в подвале стрелка был оборудован тир. Ещё один сосед Барданова рассказал журналистам, что люди в посёлке живут очень замкнуто и часто даже не здороваются, когда видят друг друга. Никто не знал, что в доме у пенсионера хранится целый арсенал оружия. Сосед назвал стрелка «барином в шапке бобровой».