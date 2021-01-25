Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца

https://static.news.ru/photo/f8ed14c8-5eff-11eb-8401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артист Никита Ефремов впервые прокомментировал аварию в центре Москвы, виновником которой стал его отец — актёр Михаил Ефремов.

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» артист рассказал, что через несколько дней после ДТП он навестил родителя.

Мне было важно любить его несмотря ни на что. Это не значит оправдывать. Просто приезжал к нему и был рядом с ним, — поделился сын артиста.

Никита добавил, что с отцом они почти не обсуждали случившееся. Якобы сам Михаил Ефремов не является открытым человеком, а обо всех переживаниях по поводу случившегося предпочитает не говорить.

Ксения Собчак поинтересовалась, почему её собеседник не отговорил отца от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который во время суда вёл себя не самым профессиональным образом. Никита признался, что тот ему сразу не понравился, но его мнения никто не спрашивал.

Аварию артист считает большим жизненным уроком для отца. Он допускает, что и сам мог бы оказаться в такой же ситуации, так как некогда злоупотреблял спиртным.

Ранее эпатажный шоумен Никита Джигурда сообщил, что супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова не оказала защитникам артиста необходимой помощи, получила все деньги мужа и теперь намерена развестись с ним, так как является «очень ревнивой». Артист отметил, что боролся за Ефремова до последнего, однако в результате Софья его игнорирует. Джигурда заявил, что хорошо знает Кругликову, которая является «очень ревнивой» и не будет прощать мужу измену с коллегой по сцене Дарьей Белоусовой.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль, за рулём которого находился пьяный Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и той же ночью умер в больнице.

Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. При этом Ефремов, изначально записавший покаянное обращение, на суде вдруг стал отрицать свою вину. Позже артист признавался, что делал это под влиянием Пашаева, и тем самым только усугубил ситуацию, писал NEWS.ru.