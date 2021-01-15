«Подчиняется шакалью»: Джигурда уверен, что Ефремова шантажируют в тюрьме

https://static.news.ru/photo/0a383a76-5750-11eb-8ad8-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр театра и кино Никита Джигурда до сих пор уверен в том, что его друг и коллега Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы, невиновен.

Артист утверждает, что его приятеля не было за рулём попавшего в ДТП автомобиля. Джигурда заявил, что Ефремова привезли на место происшествия и подставили.

По его версии, заточить мужчину в тюрьму решили люди из театра «Современник». Якобы Михаил и его товарищи готовили там бунт.

Артист твёрдо решил вызволить друга. Для этого он даже нанял своего адвоката Андрея Алёшкина. Однако Ефремов отказался от услуг правозащитника. Тогда Джигурда заявил, что Михаила и его жену Софью Кругликову шантажируют и заставляют совершать нелогичные действия.

Отказался не только от линии защиты своего первого адвоката Эльмана Пашаева, зафиксировавшего все нарушения в ходе следствия и суда первой инстанции, но также и от адвоката Андрея Алёшкина. Такое бывает часто, когда, находясь в СИЗО или колонии, человек совершает нелогичные действия, подчиняясь шакалью, — рассказал изданию «Собеседник» Джигурда.

Ранее эпатажный шоумен сообщил, что супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова не оказала защитникам артиста необходимой помощи, получила все деньги мужа и теперь намерена развестись с ним, так как является «очень ревнивой». Артист отметил, что боролся за Ефремова до последнего, однако в результате Софья его игнорирует. Джигурда заявил, что хорошо знает Кругликову, которая является «очень ревнивой» и не будет прощать мужу измену с коллегой по сцене Дарьей Белоусовой.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль, за рулём которого находился пьяный Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и той же ночью умер в больнице.

Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. При этом Ефремов, изначально записавший покаянное обращение, на суде вдруг стал отрицать свою вину. Позже артист признавался, что делал это под влиянием Пашаева, и тем самым только усугубил ситуацию, писал NEWS.ru.