Свыше 50% работников предпочли бумажные трудовые книжки электронным

https://static.news.ru/photo/8ddab536-6072-11eb-832b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины (54%) работников российских компаний отказались от замены традиционных трудовых книжек электронными. Чаще всего (55%) своё решение они объясняли непониманием принципов работы новых трудовых книжек.

Ещё 35% опрошенных усомнились в надёжности новых трудовых книжек с точки зрения безопасности личных данных. Они также отметили, что с недоверием относятся к инициативам властей в сфере цифровизации.

В общей сложности о том, что работодатели предлагали им переход на электронную трудовую книжку заявили 80% опрошенных. По словам ещё 15%, им такое предложение не поступало.

Свыше половины (57%) из тех, кто сменил формат трудовой книжки, — работники IT и сферы продаж, сообщает РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

Опрос проводился в период с 14 по 20 января. В нём приняли участие 3350 жителей России.

Как писал NEWS.ru, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов оценил риски введения электронных трудовых книжек. По его словам, у таких трудовых есть уязвимые места, как и у любой другой системы. Он пояснил, что нельзя полностью исключить вероятность хакерских атак. Однако при этом парламентарий заверил, что полной утери данных не произойдёт — сведения хранятся в копиях и будут восстановлены в любом случае.