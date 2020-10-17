РПЦ призвала допускать священников к пациентам с коронавирусом

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал допускать священников до пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией нового типа.
Он подчеркнул, что за время пандемии COVID-19 медицинские специалисты уже успели убедиться в том, что священнослужители компетентны и профессиональны. По словам митрополита, духовник, входя в «красную зону», пользуется всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, ничем не отличаясь от других.
Иларион подчеркнул, что болеющему человеку важно ощущать рядом присутствие церкви.
Пожалуйста, беспрепятственно допускайте священника, чтобы не лишать больного духовного утешения, а умирающего — последнего напутствия, — заявил митрополит в эфире телеканала «Россия 24».
13 октября в РПЦ заявили, что число вызовов священников к заражённым в последнее время увеличилось.
Как ранее писал NEWS.ru, тест на коронавирус патриарха Московского и всея Руси Кирилла показал отрицательный результат.