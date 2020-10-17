РПЦ призвала допускать священников к пациентам с коронавирусом

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Двое детей пяти и восьми лет, которых их мать, по предварительным данным, выкинула из окна четвёртого этажа одного из домов в Саратове, находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, сначала мама девочек столкнула их с окна четвёртого этажа одного из многоэтажных домов на Ново-Астраханском шоссе, а потом ранила себя в грудь. Все трое находятся...