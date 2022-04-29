Священник заявил, что современные дети не хотят взрослеть Протоиерей Ткачёв заявил, что современные дети не хотят взрослеть

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Современные дети не хотят взрослеть, заявил протоиерей Андрей Ткачёв. Если раньше даже в 1990-е девочки и мальчики подражали старшим и стремились быстрее вырасти, то сейчас этого нет, передаёт слова священнослужителя Daily Moscow. По мнению Ткачёва, дети отказываются брать на себя ответственность.

Наступило время, когда на вопрос «Кем ты хочешь быть, когда станешь взрослым?», можно услышать ответ: «А я не хочу становиться взрослым».

Эта фраза не означает, что маленький человек не знает, что повзрослеет. Знает. Они же у нас умные. Это также не означает, что выросший человек откажется от взрослых удовольствий. Но это означает, что всё хорошо понимающий современный ребёнок сознательно не хочет входить в зону личной ответственности и покидать ту зону комфорта, где все и всё работает на него, — сказал он.

Он упрекнул цивилизацию в том, что она сосредоточена на развлечении детей, им стараются дать всё и сразу — впервые за историю человечества. Как это отразится на обществе, люди увидят позже, отметил протоиерей.

Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что «ведут себя как дети» политики, когда игнорируют проблему изменения климата. Она призвала молодёжь всего мира по-взрослому бороться за сохранение экологии.