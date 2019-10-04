https://static.news.ru/photo/55ed7b38-e808-11e9-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов не согласен с родителями, у которых «ребёночек не успел родиться — уже английскому учат».

По мнению священника, детей надо сначала научить понимать церковнославянский язык, «потом, может быть, греческий, мы от греков восприняли нашу веру, это же тоже очень важно», сказал он в эфире православного телеканала « Союз ».

Председатель патриаршей комиссии также является противником перехода церкви на проведение богослужений на современном языке. Он заявил, что не хочет подстраиваться под ленивых людей.

Зеленский (президент Украины. — News.ru) даже через пень-колоду, но говорит по-английски. И ещё за полгода выучил украинский. А церковнославянский язык — это вообще основа русского языка, там надо выучить два десятка слов, — подчеркнул Смирнов.

По словам протоиерея, русский — это язык газет и телевидения, а на церковнославянском не написано ни одной плохой книги. При этом тем, кто выступает за переход церкви на современный язык, он предлагает взять газетную бумагу, написать на ней «1000 рублей» и пойти в магазин. Смирнов пояснил, что там, конечно, захотят получить настоящие деньги.

Может, и иконы писать на световых коробах, а может, вместо крестов звёздочки, они более понятны, мы привыкли: «кремлёвские звёзды над нами горят»? И храмы делать в виде амбаров, потому что сколько наших храмов — десятки тысяч — использовали как амбары для зерна? — сказал священник.

Церковнославянский он назвал настоящим языком и посетовал, что в современной версии слишком много заимствованных слов из английского.

Ранее российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев сравнил протоиерея Димитрия Смирнова, который побоями отучал ребёнка сквернословить, с «альфа-самцом».