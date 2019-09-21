https://static.news.ru/photo/a83ae52e-dd54-11e9-b248-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кураев Фото: Александр Уткин/РИА Новости

Российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев сравнил протоиерея Дмитрия Смирнова, который побоями отучал ребёнка сквернословить, с «альфа-самцом».

К сожалению, отец Дмитрий десятилетиями строит из себя альфа-самца, который вполне может позволить себе жить по домострою. И насилие признает как метод решения проблем, — сказал Кураев изданию «Политика сегодня».

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов пообщался с воспитанниками детского дома «Павлин». Отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, он рассказал, как однажды один из воспитанников выругался при нём матом, за что протоиерей «дал ему по роже», и тот «уже пять лет не ругается».

В свою очередь замглавы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе расценил совет Смирнова бить детей за сквернословие как шутку.

Протоиерей Смирнов часто транслирует патриархальные взгляды на жизнь и допускает гендерно-оскорбительные высказывания. Так, ранее в эфире радиостанции «Радонеж» заявил о том, что женщины уступают мужчинам в умственных способностях, писал News.ru.