https://static.news.ru/photo/17255f00-a17d-11e9-8d5a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» заявил, что женщины уступают мужчинам в умственных способностях. При этом, по мнению священника, женщины отличаются терпением и любовью.

Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но всё-таки это редкость, — приводит слова протоиерея URA.RU .

Он отметил, что женщины обладают большим терпением, чем мужчины, они более любящие, но женскую заботу по отношению к детям нельзя сравнивать с тем, что приходится переживать мужчине. Протоиерей уверен, что за каждым женским поступком стоит подвиг, а именно — то, чего бог ожидает от каждого человека, прежде всего — от мужчины.

Ранее News.ru писал, что Смирнов посоветовал россиянкам, которые не могут выйти замуж на родине, искать спутников жизни в Африке или Китае.