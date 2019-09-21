https://static.news.ru/photo/7e75c1fc-dd16-11e9-8b31-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов провёл встречу с воспитанниками детского дома «Павлин». В процессе беседы священнослужитель рассказал, как однажды отучил одного из своих воспитанников от употребления в речи нецензурной брани.

Смирнов подчеркнул, что отвадить подростка от мата очень просто.

Я ему дал по роже. И вот он уже пять лет не ругается, — приводит слова священника «Интерфакс».

Протоиерей отмечает, что этот способ — эффективный, но лучше обойтись без него. По словам Смирнова, важно, чтобы человек собственной волей ставил себе препятствие к тому, чтобы нецензурно выражаться.

Священник отмечает, что материться может только «всякая пьянь, ворьё и наркоманы, которые только всё портят». По мнению отца Димитрия, гораздо более сложным и достойным занятием является сочинение и понимание поэзии.

Ранее News.ru сообщал, что протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что детей, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства, нельзя крестить.

По его мнению, женщины, которые прибегают к ЭКО, ранее уже делали несколько абортов.