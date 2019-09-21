Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Российские моряки, которых освободили из пиратского плена в Камеруне, вернутся в Россию 23 сентября. Об этом рассказали представители МИД РФ.

Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября, — приводит сообщение ведомства «Интерфакс». Как ранее писал News.ru, грузовое судно Marmalaita 15 августа было захвачено пиратами у берегов Камеруна. Похищены...