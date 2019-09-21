https://static.news.ru/photo/61ed600e-dd3d-11e9-89f4-fa163e074e61_660.jpgВахтанг КипшидзеФото: Александр Натрускин/РИА Новости
Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе расценил как шутку совет протоиерея Дмитрия Смирнова давать сквернословящим детям «по роже». Он отметил, что Церковь всегда выступает против воспитания, которое унижает достоинство ребёнка или причиняет вред его здоровью.
Отец Дмитрий Смирнов, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил. Кто знает отца Дмитрия, хорошо осведомлены, что это мягкий человек, добрый и отзывчивый пастырь, — сказал РИА Новости Кипшидзе.
Как писал News.ru, ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов пообщался с воспитанниками детского дома «Павлин». Отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, он рассказал, как однажды один из воспитанников выругался при нём матом, за что протоиерей «дал ему по роже», и тот «уже пять лет не ругается». Смирнов отметил, что этот способ — эффективный, но лучше обойтись без него. По его словам, важно, чтобы человек собственной волей ставил себе препятствие к тому, чтобы нецензурно выражаться.