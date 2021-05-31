Священник-битбоксер призвал пользователей TikTok покаяться

https://static.news.ru/photo/bb8ddfa0-c20e-11eb-a190-96000091f725_660.jpg Фото: anja_konkova/tiktok.com

Российская православная церковь (РПЦ) заинтересовалась видеороликом в TikTok, где мужчина в одежде священнослужителя в музыкальной форме предлагает людям покаяться в грехах. При этом делает он это в стиле битбокс.

Необычный призыв за сутки посмотрели почти 600 тысяч человек, с оригинальным видео создали около полусотни «дуэтов» и начали его активно перезаливать. Кроме того, ролик набрал больше двух тысяч комментариев. Разгорелась дискуссия о религии и вере. Некоторые пользователи отметили, что Церковь становится более современной, так как после такого захотелось уверовать и покаяться.

Однако в РПЦ к креативу отнеслись сдержанно. Там пока в принципе не уверены, что человек на видео — действительно священник.

Для начала надо установить его личность, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в РПЦ определили список неприемлемых для священнослужителей профессий. Им могут запретить заниматься актёрской деятельностью, шоу-бизнесом, а также работой в прокуратуре и суде. Это произойдёт, если Архиерейский собор примет одобренный пленумом её Межсоборного присутствия документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей».

Эти сферы деятельности, как пояснили в Церкви, противоречат самой сути пастырской деятельности.