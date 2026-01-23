Сворачиваю слоеное тесто с яблочной начинкой — через 15 минут в духовке австрийские конвертики, нежные и хрустящие

Сворачиваю слоеное тесто с яблочной начинкой — через 15 минут в духовке австрийские конвертики, нежные и хрустящие

Сворачиваю слоеное тесто с яблочной начинкой — через 15 минут в духовке хрустящие конвертики с карамельной сладостью. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта к чаю или сладкого перекуса для детей и взрослых.

Получается обалденная вкуснятина: многослойное, невероятно хрустящее и рассыпчатое тесто, которое скрывает сочную ароматную яблочную начинку с теплыми нотками корицы и карамельным послевкусием.

Для приготовления вам понадобится: упаковка готового слоеного теста (500 г), 2-3 кисло-сладких яблока, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотой корицы, 1 ст. л. лимонного сока, яичный желток для смазки, мука для подпыла. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте в миске с сахаром, корицей и лимонным соком. Раскатайте размороженное тесто, нарежьте на квадраты со стороной примерно 10–12 см. В центр каждого квадрата выложите ложку яблочной начинки. Соедините противоположные углы теста над начинкой, плотно защипните края, формируя конвертик. Переложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым желтком для золотистого цвета. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут до румяности. Дайте немного остыть — сахар в начинке станет похож на карамель. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой.

