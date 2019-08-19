https://static.news.ru/photo/f41755b6-c2a3-11e9-b903-fa163e074e61_660.jpg

Ключевая свидетельница по делу Кокорина и Мамаева обратилась с заявлением в СК. Она просит проверить версию, что её могли сбросить с балкона намеренно. В заявлении она утверждает, что её пытались убить из-за спора о футболистах.

Инцидент произошёл в мае в Праге, девушка долгое время провела в больнице. Об этом News.ru сообщил представляющий её интересы адвокат Тимур Чанышев.

Из документа следует (есть в распоряжении News.ru), что конфликт возник после вопросов её приятелей о деле Кокорина и Мамаева. По словам Екатерины, он возник из-за того, что девушка категорично отказалась разговаривать на эту тему.

News.ru

Бобкова заподозрила неладное, когда пообщалась с российскими врачами. Они рассказали пострадавшей, что травмы на голове похожи на удар стулом. По их мнению, сначала девушку оглушили, а потом она упала с балкона.

Изначально сообщалось, что Бобкова сама упала с балкона, будучи пьяной. Девушка получила множественные переломы и внутричерепное кровоизлияние. Она провела некоторое время в состоянии искусственной комы, после чего пришла в себя.