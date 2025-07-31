Свекольник со сливочным хреном — рецепт, который шефы не хотели раскрывать

Свекольник со сливочным хреном — это освежающий холодный суп, который идеально подходит для жарких дней и любителей оригинальных вкусов. В основе — запеченная свекла, отварной картофель, свежие огурцы и редис, а заправка из кефира и воды придает легкую кислинку. Главная изюминка — сливочный хрен, который добавляет блюду пикантности и глубины вкуса. Рецепт от шеф-повара ресторанов «Ткемали» Рухшода Зайнетдинова сочетает классические ингредиенты с необычным акцентом и не требует много времени на подготовку.
Ингредиенты
- Свекла — 400 г
- Огурец — 100 г
- Картофель — 100 г
- Редис — 50 г
- Сливочный хрен — 20 г
- Соль, молотый черный перец — по вкусу
- Вода — 350 мл
- Кефир 2% — 350 г
- Вареные яйца — 3 шт.
- Зеленый лук — 10 г
- Укроп — 10 г
- Эстрагон (тархун) — 1 веточка
Пошаговый рецепт
- Смешайте воду с кефиром или мацони для заправки.
- Тщательно вымойте и обсушите овощи.
- Запеките свеклу до мягкости, очистите от кожуры.
- Отварите картофель до готовности и очистите.
- Натерите свеклу, картофель, редис и огурец на средней терке.
- Смешайте натертые овощи с хреном, посолите и поперчите по вкусу.
- Соедините овощную смесь с заправкой и уберите в холодильник минимум на час.
- Подавайте суп, украсив мелко нарезанным зеленым луком, укропом, тархуном и половинками вареных яиц.
Этот свекольник — отличное сочетание простоты и оригинальности, которое подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Его свежий вкус и легкая острота делают блюдо по-настоящему запоминающимся.
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