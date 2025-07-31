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31 июля 2025 в 23:15

Свекольник со сливочным хреном — рецепт, который шефы не хотели раскрывать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекольник со сливочным хреном — это освежающий холодный суп, который идеально подходит для жарких дней и любителей оригинальных вкусов. В основе — запеченная свекла, отварной картофель, свежие огурцы и редис, а заправка из кефира и воды придает легкую кислинку. Главная изюминка — сливочный хрен, который добавляет блюду пикантности и глубины вкуса. Рецепт от шеф-повара ресторанов «Ткемали» Рухшода Зайнетдинова сочетает классические ингредиенты с необычным акцентом и не требует много времени на подготовку.

Ингредиенты

  • Свекла — 400 г
  • Огурец — 100 г
  • Картофель — 100 г
  • Редис — 50 г
  • Сливочный хрен — 20 г
  • Соль, молотый черный перец — по вкусу
  • Вода — 350 мл
  • Кефир 2% — 350 г
  • Вареные яйца — 3 шт.
  • Зеленый лук — 10 г
  • Укроп — 10 г
  • Эстрагон (тархун) — 1 веточка

Пошаговый рецепт

  1. Смешайте воду с кефиром или мацони для заправки.
  2. Тщательно вымойте и обсушите овощи.
  3. Запеките свеклу до мягкости, очистите от кожуры.
  4. Отварите картофель до готовности и очистите.
  5. Натерите свеклу, картофель, редис и огурец на средней терке.
  6. Смешайте натертые овощи с хреном, посолите и поперчите по вкусу.
  7. Соедините овощную смесь с заправкой и уберите в холодильник минимум на час.
  8. Подавайте суп, украсив мелко нарезанным зеленым луком, укропом, тархуном и половинками вареных яиц.

Этот свекольник — отличное сочетание простоты и оригинальности, которое подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Его свежий вкус и легкая острота делают блюдо по-настоящему запоминающимся.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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