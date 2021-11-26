Superjob: государство обрекло целую прослойку россиян на нищету

Несколько категорий российских граждан вынуждены жить в нищете из-за невозможности найти работу, и виновато в этом государство. Такую точку зрения высказал в беседе с URA.RU основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров. Он объяснил, что работодатели часто не хотят брать беременных женщин, матерей-одиночек или инвалидов, потому что государство о них «позаботилось», защитив по закону от увольнения, но не учитывая, что некоторые этим пользуются.

Наше государство пытается защитить определённые категории граждан — матерей-одиночек, беременных женщин, инвалидов — и тем самим практически выбрасывает их с рынка труда, часто обрекая на нищету. Например, беременную уволить нельзя ни при каких условиях, а ей, получается, можно всё — хамить клиенту, работодателю, не приходить на работу и так далее, — объяснил Захаров.

Именно по этой причине многие работодатели предпочитают не связываться с молодыми девушками, которые могут уйти в декрет, а также с женщинами, воспитывающими детей в одиночку, потому что в случае болезни ребёнка они уходят на больничные, не имея возможности оставить малыша с кем-то.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что в России на одинаковых должностях зарплата мужчин и женщин может очень серьёзно разниться. Оклады женщин при равном опыте могут быть на 20–30% ниже.