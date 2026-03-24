Сухие или мокрые семена: посев томатов, от которого зависит урожай

Спор о том, сажать томаты сухими семенами или предварительно замачивать, не утихает среди дачников, и у каждого метода есть свои веские преимущества.

Посев сухими семенами — это выбор самых терпеливых и опытных садоводов, которые доверяют природе. Семена, не прошедшие замачивание, прорастают чуть дольше (обычно 5–8 дней), но зато они с первого момента адаптируются к реальным условиям почвы и температуры. Такие растения часто вырастают более закаленными и стрессоустойчивыми, так как с самого начала учатся преодолевать сопротивление среды.

С другой стороны, замачивание и проращивание дает неоспоримое преимущество в скорости и контроле. Вы сразу видите, какие семена жизнеспособны, и отбраковываете «пустышки». Предварительно замоченные и проклюнувшиеся семена всходят буквально на 2-3-й день, что позволяет получить рассаду на неделю раньше.

Оптимальный выбор зависит от ваших целей: если вы хотите получить сверхранний урожай и готовы повозиться — замачивайте. Если у вас много семян и вы рассчитываете на природную силу — сейте сухими.

