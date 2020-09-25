Сухая и солнечная погода ожидается в Москве 26 сентября

https://static.news.ru/photo/eeb33dd8-ffbf-11ea-a645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в субботу, 26 сентября, москвичей ожидает солнечная и сухая погода. Столбик термометра в течение дня поднимется до отметки 22 градуса, по области — до 23.

Сегодня метеорологические условия будет формировать западная периферия обширного антициклона, центр которого переместился на Урал, — цитирует синоптика РИА Новости.

Леус добавил, что температурный фон превысит климатическую норму на 6–7 градусов. Также выше нормы окажется атмосферное давление. Оно будет расти в течение дня и составит 752 мм ртутного столба. Ветер будет юго-восточным, 4–9 метров в секунду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бабье лето в Москве может повториться в октябре 2020 года. Об этом заявил заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. По его словам, в выходные в Москве будет «чудесная погода», но в начале следующей недели станет холодать. При этом бабье лето ещё не закончилось.