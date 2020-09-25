Синоптик не исключил повторения бабьего лета в Москве

https://static.news.ru/photo/be1bbe74-ffac-11ea-a598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабье лето в Москве может повториться в октябре 2020 года. Об этом заявил заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

По его словам, в выходные в Москве будет «чудесная погода», но в начале следующей недели станет холодать. При этом бабье лето ещё не закончилось.

Утверждать, что бабьего лета больше не будет, я бы не стал, — отметил синоптик в интервью «Вечерней Москве».

Киктев добавил, что после кратковременных дождей и понижения температуры в начале следующей недели, к 1 октября воздух вновь прогреется до 20 градусов.

Бабье лето — стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще таких эпизодов может быть несколько раз за осень, — подчеркнул синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил: до конца сентября почти на всей территории России температура будет около или выше нормы. По его словам, на севере страны аномалия составит до 10 градусов, в Москве и европейской части страны — до 5,5 градуса.