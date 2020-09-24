Синоптик пообещал аномально тёплую погоду в РФ до октября

https://static.news.ru/photo/cdc595b6-feb2-11ea-9221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца сентября почти на всей территории России температура будет около или выше нормы. По его словам, на севере страны аномалия составит до 10 градусов, в Москве и европейской части страны — до 5,5 градуса.

Вильфанд отметил, что оправдываются прогнозы по долгому «бархатному сезону» на морях юга России, сообщает РИА Новости.

С хорошей погодой не повезёт только нескольким регионам. Как указал учёный, до начала октября прохладно будет на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.

Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла — это регионы выделяются, — подчеркнул синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центр «Фобос» предупредил россиян о возможном возникновении магнитных бурь на Земле 26 и 27 сентября. Наибольшая активность магнитной сферы планеты ожидается в воскресенье, 27 сентября. Уже к 28 сентября геомагнитное поле начнёт восстанавливаться, а к середине недели окажется в состоянии покоя.