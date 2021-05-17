Суд закрыл уголовное дело против аудитора Счётной палаты Меня

https://static.news.ru/photo/871f668e-b724-11eb-bf9e-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда

Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении аудитора Счётной палаты Михаила Меня и ещё двух человек. Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-служба инстанции.

Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истёк 22 апреля. Подписка о невыезде с него снята, — говорится в сообщении.

Экс-губернатора, а ныне аудитора Счётной палаты, обвиняли в причастности к хищению 700 млн руб. из бюджета региона. Кроме того, суд прекратил дела против ещё одного бывшего губернатора Ивановской области — Павла Конькова, а также управляющего директора «Ивановского бройлера». Основанием опять-таки стало истечение срока давности.

Хищение, вменяемое бывшему министру, связано с бюджетом Ивановской области и приходится на 2005–2013 годы, когда Михаил Мень был губернатором этого региона. Показания против Меня дал его преемник Павел Коньков. По его версии, в 2011 году Меню разрешили от имени Ивановской области заключить соглашение на предоставление бюджетного кредита..

19 ноября Басманный суд избрал Меню меру пресечения. Чиновнику изначально в течение двух месяцев было запрещено покидать дом в посёлке Архангельское, за исключением двухчасовых прогулок на участке, а также общаться с определённым кругом лиц и пользоваться средствами связи и Интернетом. При этом от работы в Счётной палате он не отстранён.