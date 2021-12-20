Суд установил вину фигурантов третьего дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Центральный районный суд Кемерово установил вину экс-начальника госстройнадзора Танзили Комковой, проходящей обвиняемой по третьему делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», а также проходящих по этому же делу Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко. Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, Комкова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2013–2014 годах Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО «ИСК „Ресурс“» Никитой Чередниченко получила семь млн рублей от гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежало здание ТЦ. В обмен на это она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания и утвердила акт обследования, согласно которому здание соответствовало всем нормам. В итоге оно было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации.

Кроме того, сообщается, что директор ООО «ИСК „Ресурс“» Никита Чередниченко обвиняется в легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере лицом с использованием служебного положения. Подчинённая Танзили Комковой Светлана Шенгерей, составившая ложный акт, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с МЧС по 75 тысяч рублей в пользу родственников погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Суд объяснил эту меру тем, что в рамках дела были признаны виновными сотрудники местной пожарной службы.

В частности, начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, признанный виновным в гибели 37 человек, получил пять лет общего режима, начальнику службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину, признанному виновным в гибели 60 человек, дали шесть лет общего режима.

Кроме того, бывшие руководители торгового центра Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев были признаны виновными в нарушении требований противопожарной безопасности и в смерти двух и более лиц. Они получили 14 лет, 13,5 года и 11 лет тюрьмы соответственно.

Охраннику ТРЦ Сергею Антюшину, признанному виновным в смерти двух и более лиц по неосторожности, дали восемь лет колонии.

Техник Александр Никитин, ответственный за пожарную сигнализацию в ТЦ, получил 5,5 года заключения за нарушение требований противопожарной безопасности. Глава компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко получил 6,5 года колонии.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара в кинозале погибли 60 человек, в том числе 37 детей.